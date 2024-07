Le groupe de travail MENA-OCDE sur la réforme réglementaire et l'État de droit (WGIV) fournit un forum pour échanger les bonnes pratiques en matière de politique réglementaire et pour discuter de la meilleure façon d’assurer un accès efficace aux services de justice et de renforcer l’État de droit. Le groupe de travail contribue également à la mise en oeuvre de la Charte régionale MENA-OCDE pour la qualité de la réglementation et des engagements des pays dans le cadre de l’Agenda 2030 des Nations unies pour le développement durable, notamment l’objectif 16 sur la paix, la justice et des institutions fortes.

Le groupe de travail a joué un rôle déterminant dans la formation d'une communauté de praticiens et dans l'avancement de l'agenda régional en matière de réforme réglementaire et d'État de droit. Le groupe de travail a dirigé le rapport pionnier de l'OCDE sur la réforme réglementaire au Moyen-Orient et en Afrique du Nord et a élaboré la Charte régionale pour la qualité de la réglementation, qui fournit aux économies de la région MENA un cadre commun de principes et de bonnes pratiques en matière de gestion réglementaire. Le groupe de travail a également aidé les économies à renforcer leurs compétences en matière de rédaction législative en utilisant des évaluations de l'impact de la réglementation et en facilitant les consultations des parties prenantes pour des réglementations fondées sur des preuves, transparentes, efficientes et efficaces.