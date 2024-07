Intégrité et lutte contre la corruption

Le groupe de travail sur la fonction publique et l'intégrité (WGI) rassemble des praticiens de la politique de la région MENA et des pays de l'OCDE. Il offre une plateforme favorisant le dialogue régional et l'échange de bonnes pratiques dans le domaine de la réforme de la fonction publique pour l'intégrité et des politiques et institutions innovantes de lutte contre la corruption. Le groupe de travail est co-présidé par le Maroc et l'Espagne. Le groupe de travail coopère avec ACINET (Réseau arabe de lutte contre la corruption et pour l'intégrité).

Le groupe de travail aide les responsables politiques à mettre en place des cadres juridiques et institutionnels pour soutenir une gouvernance saine et responsable, ainsi que pour prévenir et combattre la corruption. La corruption étant une préoccupation majeure des gouvernements et des citoyens de la région MENA, de nombreux pays ont mis en place des institutions spécifiquement dédiées à la lutte contre la corruption, adopté des exigences de déclaration de patrimoine et des codes de conduite pour les fonctionnaires, et modernisé les systèmes de contrôle interne et de gestion des risques. Plusieurs économies de la région ont également adopté des lois sur l'accès à l'information, introduit des notions de protection des dénonciateurs et mis en place des mécanismes de surveillance tels que des institutions de médiation et des chartes citoyennes qui renforcent la transparence du gouvernement et permettent une plus grande participation des citoyens à la promotion de la bonne gouvernance et à la lutte contre la corruption.