Dans le contexte de défis de plus en plus complexes et d'opportunités sans précédent offertes par la technologie, le Groupe de travail MENA-OCDE sur le gouvernement ouvert et innovant (WGII) soutient les pays de la région MENA par le biais d'échanges et de dialogues régionaux afin de mettre en place des secteurs publics qui innovent, font participer les citoyens, ouvrent leurs données et informations et suivent les principes de la conception de politiques et de services numériques et centrés sur l'utilisateur. Créé en 2005, le groupe est actuellement présidé par les Émirats arabes unis et coprésidé par la Corée du Sud, l'Italie et le Portugal.

Le groupe de travail a créé une communauté de praticiens qui échangent leurs expériences en matière de réforme et promeuvent un programme régional. Plusieurs pays membres se sont engagés dans des réformes de gouvernement ouvert, ont rejoint le Partenariat pour un gouvernement ouvert et ont mis en place des mécanismes permanents d'engagement des parties prenantes avec la société civile. La dynamique régionale a permis à certains pays d'adhérer à la recommandation de l'OCDE sur le gouvernement ouvert et à la recommandation sur les stratégies de gouvernement numérique, tout en fournissant une référence régionale sur les politiques de gouvernement numérique et de données ouvertes.