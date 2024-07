Voix citoyenne au Maroc

Ce rapport analyse comment le cadre institutionnel et politique existant au Maroc en matière de communication peut renforcer la transparence et la participation des citoyens. Compte tenu des réformes liées aux écosystèmes des médias, le rapport s’intéresse à la contribution de ces derniers aux initiatives du gouvernement ouvert. Il examine les opportunités et défis rencontrés par les citoyens et les journalistes dans leurs tentatives pour accéder à l’information, et la capacité des médias en ligne, du journalisme civique et des médias associatifs et locaux de renforcer la transparence et de favoriser l’engagement des citoyens. Le rapport envisage diverses réponses possibles aux enjeux actuels de la désinformation et des discours de haine, et suggère des voies de réforme susceptibles d’être soutenues.