Guide de l’enseignant sur l’évaluation formative et la différenciation pédagogique des élèves au Maroc (Volume 1)

Le guide présent est l’un des deux guides préparés par l’OCDE pour aider les enseignants au Maroc à effectuer des évaluations en classe et à renforcer leurs pratiques pédagogiques. Ce guide identifie l’interaction entre l’évaluation formative et la différenciation pédagogique comme une stratégie importante pour promouvoir l’apprentissage de tous les élèves. Il propose des principes clés qui aideront les enseignants à fournir un enseignement de qualité à l’ensemble de la classe, et un soutien plus ciblé aux élèves en difficulté. Ce premier volume est dédié à l’évaluation formative. L’évaluation formative consiste à évaluer les acquis et les progrès des élèves à différentes moments du processus d’apprentissage pour mettre en lumière leurs forces et difficultés, donner des retours aux élèves, et adapter l’enseignement en conséquence. Le guide a été rédigé par des experts en la matière et a bénéficié des retours des acteurs locaux, notamment du Ministère de l’Éducation au Maroc.