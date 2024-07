L’évaluation de la performance des établissements scolaires au Maroc

Le Maroc a atteint la scolarisation universelle au niveau du primaire, et a connu une croissance significative de la scolarisation dans l'enseignement secondaire du premier et du deuxième cycle. Cependant, des problèmes subsistent quant à la qualité des apprentissages. Les élèves marocains de 15 ans figurent parmi les moins performants des pays participants à l’enquête du Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA) de 2018, bien en dessous de la moyenne de l'OCDE et également en dessous des autres pays de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA). Les réformes éducatives en cours visent à responsabiliser les établissements et à en faire des acteurs centraux de l’amélioration de la qualité de l’ensemble du système éducatif. Ce rapport vise à fournir au Maroc les outils nécessaires pour la mise en œuvre d'un système d'autoévaluation, de suivi et de soutien externe des établissements scolaires. Il propose un cadre d'indicateurs de la qualité qui peut fournir une vision commune et cohérente de ce qui constitue une « bonne école », et fournit des recommandations pour que les processus d’autoévaluation ainsi que le suivi et le soutien apporté aux établissements se concentrent sur l’essentiel.