Voix citoyenne au Maroc 2021

Ce rapport analyse la contribution de la communication publique régionale au renforcement de la transparence, l'intégrité, la redevabilité et la participation citoyenne au Maroc. S'appuyant sur deux conseils régionaux pilotes, Beni Mellal-Khénifra et Tanger-Tétouan-Al Hoceima, il examine la gouvernance et les orientations données aux fonctions de communication en place dans les deux nouvelles administrations, les initiatives mises en œuvre, ainsi que les défis et opportunités pour communiquer avec les citoyens et contribuer à renforcer la transparence, l'intégrité, la redevabilité et la participation citoyenne. Il envisage des réponses aux enjeux actuels dans ces domaines, y compris en termes de stratégies de communication, de communication numérique ou face aux défis de la désinformation, et propose des pistes de réformes fondées sur des bonnes pratiques de pays membres de l'OCDE.