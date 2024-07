Grâce à ses projets régionaux et nationaux, l'OCDE soutient les efforts des économies de la région MENA pour maximiser l'intégration des femmes dans la vie publique et politique, prévenir et combattre la violence à l'égard des femmes, et renforcer les capacités institutionnelles de l'ensemble de l'administration pour relever les principaux défis de l'égalité entre les hommes et les femmes :



Rendre les assemblées législatives, les administrations publiques et les systèmes judiciaires plus transparents, plus équitables et plus sensibles à la dimension de genre



Renforcer les capacités et les compétences des femmes parlementaires, des conseillères locales, des hauts fonctionnaires, des juges et d'autres acteurs.



Améliorer la capacité de consultation publique des parlements et des organisations de la société civile sur les questions d'égalité entre les femmes et les hommes dans le cadre du processus législatif



Organiser régulièrement des dialogues politiques régionaux



Renforcer les institutions, les cadres réglementaires et les capacités de coordination pour prévenir et combattre la violence à l'égard des femmes.