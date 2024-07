Forum mondial sur la sécurité numérique pour la prospérité

Le Forum mondial de l'OCDE sur la sécurité numérique pour la prospérité est un cadre international multilatéral et multidisciplinaire pour toutes les communautés parties prenantes dans ce domaine. Il rassemble des experts et des décideurs politiques pour favoriser un partage régulier d'expériences et de bonnes pratiques sur les risques liés à la sécurité numérique et leur gestion, ainsi que l'apprentissage mutuel et la convergence de vues sur la sécurité numérique pour la prospérité économique et sociale.

Le Forum mondial organise des événements thématiques impliquant des décideurs politiques et des experts de tous les groupes de parties prenantes. Les résultats de ces discussions influencent les débats internationaux sur les politiques publiques et peuvent conduire à l’élaboration de travaux analytiques, de principes et de recommandations de politique internationale, tant à l’OCDE que dans d’autres forums internationaux.