L’intégrité publique au service d’une réponse et d’un relèvement efficaces face au COVID-19

L’intégrité publique est cruciale pour pouvoir répondre de façon résiliente à la crise liée au COVID-19, en veillant à ce que l’action publique soit au service de ceux qui en ont besoin. La crise actuelle multiplie les risques d’atteinte à l’intégrité et pourrait intensifier la fraude et la corruption, en particulier dans le contexte des marchés publics, des programmes de relance économique et des organisations publiques. L’action publique pourrait en être significativement entravée. Pour traiter ces risques, les autorités doivent prendre des mesures à court et long terme et se concentrer entre autres sur les stratégies de passation de marchés, les ressources des fonctions d’audit interne et les stratégies d’intégrité des organisations publiques. Cette synthèse examine les principaux défis en matière d’intégrité et formule des recommandations sur les mesures susceptibles d’aider les pouvoirs publics à assurer une riposte et un relèvement efficaces face à la crise du COVID-19.