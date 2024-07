Quel est le niveau de préparation des enseignants et des établissements face aux changements provoqués par la pandémie de coronavirus dans l’apprentissage ?

Les résultats de TALIS 2018 apportent des éclairages sur le niveau de préparation des enseignants et des établissements pour s’adapter à de nouvelles méthodes de travail face à la crise de la COVID-19. Ils peuvent permettre aux systèmes d’éducation de tirer des enseignements de la crise et d’être mieux préparés aux défis de l’enseignement et de l’apprentissage dans ce nouveau contexte.