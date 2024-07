La Direction de l’éducation et des compétences de l’OCDE cherche à aider les individus et les pays à identifier et acquérir les connaissances, les compétences et les valeurs qui permettent l’accès à des emplois meilleurs et à une vie meilleure, créent de la prospérité et favorisent l’inclusion sociale.

Elle aide les pays de l’OCDE et les économies partenaires à concevoir et gérer leurs systèmes d’éducation et de compétences, et à mettre en oeuvre des réformes, afin que les citoyens puissent développer les connaissances, les compétences, les attitudes et les valeurs dont ils ont besoin tout au long de leur vie.