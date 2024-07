Andreas Schleicher est Directeur de la Direction de l’éducation et des compétences au sein de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Il a lancé et supervise le Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA) ainsi que d’autres instruments internationaux formant une plateforme mondiale permettant aux décideurs, aux chercheurs et aux éducateurs d’innover et de transformer les politiques et les pratiques éducatives.

Il collabore depuis plus de vingt ans avec des ministres et des dirigeants du secteur éducatif partout dans le monde pour améliorer la qualité et l’équité dans le domaine de l’enseignement. L’ancien ministre américain de l’éducation, M. Arne Duncan, a dit de lui dans le magazine The Atlantic (7/2011) qu’il « comprend les défis et les enjeux mondiaux aussi bien, sinon mieux, que quiconque, et il me dit la vérité ». Le Secrétaire d’État britannique, M. Michael Gove, désigne Andreas Schleicher comme « l’homme le plus important dans le secteur éducatif anglais », même s’il est Allemand et qu’il vit en France.



Avant de rejoindre l'OCDE, il était directeur de l'analyse à l'Association internationale pour la réussite scolaire (AIE). Il a étudié la physique en Allemagne et a obtenu un diplôme en mathématiques et statistiques en Australie. Il a reçu de nombreux prix et distinctions, notamment le prix « Theodor Heuss », du nom du premier président de la République fédérale d’Allemagne, pour son « engagement démocratique exemplaire ». Il est également professeur honoraire à l’Université de Heidelberg.