Économie du Danemark en un coup d’œil

Après une reprise robuste, la croissance a ralenti et l’économie tourne à deux vitesses. L’inflation globale a diminué, mais les pressions sous-jacentes sur les prix restent élevées. Même si les finances publiques sont solides, avec un excédent budgétaire et une faible dette publique, le vieillissement de la population fait peser des risques sur le modèle social à long terme, appelant à des gains d’efficacité au niveau local. Des objectifs et des politiques ambitieux de réduction des émissions de gaz à effet de serre sont en place, mais des réformes supplémentaires sont nécessaires pour faire progresser la transition verte.

