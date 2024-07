Économie de la Corée en un coup d’œil

Grâce à la qualité de sa gestion sanitaire et aux mesures prises pour soutenir l’activité, la Corée a pu sortir rapidement de la pandémie. La reprise devrait se poursuivre, sur fond de levée des restrictions adoptées pendant la pandémie concernant les services nécessitant de nombreux contacts, et bien que la guerre entre la Russie et l’Ukraine entraîne une hausse de l’inflation et mette au jour la nécessité d'accroître la résilience des chaînes d’approvisionnement. Réduire la dépendance aux combustibles fossiles peut contribuer à stimuler la résilience, mais il est aussi nécessaire pour atteindre des objectifs climatiques ambitieux. Il faut réduire la voilure des mesures de soutien budgétaire, qui devraient viser principalement à aider les citoyens et à soutenir la dynamique des entreprises plutôt qu’à assurer la survie de certaines d’entre elles.

