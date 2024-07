Économie de la Nouvelle-Zélande en un coup d’oeil

Après une forte reprise suite à la pandémie, l'économie néo-zélandaise a ralenti, les taux d'intérêt plus élevés pesant sur la construction de logements et l'inflation sapant le pouvoir d'achat et la consommation. La politique monétaire s'est considérablement resserrée depuis la fin de 2021 et s'est avérée efficace pour contenir l'inflation. Un meilleur contrôle des dépenses publiques est nécessaire pour maintenir l'assainissement budgétaire sur la bonne voie à court terme et restaurer la marge de manœuvre budgétaire pour les dépenses liées au vieillissement et à la transition verte à long terme. La Nouvelle-Zélande est également confrontée à un déficit d'investissement pour répondre aux besoins d'une population en croissance rapide.

