Économie de l'Egypte en un coup d'oeil

Jusqu'à récemment, la croissance a mieux résisté en Égypte que dans les pays voisins, mais l'inflation a atteint des niveaux très élevés et les conditions de financement se sont resserrées, entraînant des pénuries de devises étrangères. Dans ce contexte, l'Égypte intensifie ses efforts de réforme économique. Le taux de change doit devenir plus flexible et la politique monétaire doit viser à ramener l'inflation à son niveau cible. La dette publique élevée rend l'Égypte plus vulnérable aux chocs extérieurs. Il est essentiel de s'engager dans une stratégie d'assainissement crédible pour rétablir la santé des finances publiques, ce qui améliorerait la confiance des investisseurs et réduirait ainsi les coûts du service de la dette.



Thèmes spéciaux : Améliorer le climat des affaires pour relancer la croissance du secteur privé ; Promouvoir la création d'emplois de meilleure qualité pour une croissance inclusive.

