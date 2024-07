Examens de l'OCDE des politiques de l'investissement : Égypte 2007

En juillet 2007, l'Égypte adhéré à la Déclaration de l’OCDE sur l’investissement international et les entreprises multinationales. Le pays a fait l’objet d’un examen complet de ses politiques à l’égard de l’investissement international par des membres de l’OCDE, en fonction des critères du Cadre d’action pour l’investissement. Cette publication présente les résultats de cet examen. L’une des principales conclusions est que les investisseurs internationaux ont réagi rapidement aux initiatives gouvernementales de réforme des politiques, en multipliant par huit les entrées d’IDE en Égypte en trois ans à peine, en diversifiant leurs opérations au-delà du secteur pétrolier pour fournir des investissements particulièrement nécessaires à un large éventail d’activités manufacturières et de services. Toutefois, l’examen révèle aussi que les réformes du climat d’investissement prennent du temps et que de nombreux défis restent à relever. Il s’agit notamment des efforts actuellement déployés pour supprimer les restrictions sectorielles inutiles à l’encontre de l’investissement, maintenir l’impulsion pour l’élargissement du programme de privatisation et encourager l’entrepreneuriat en favorisant la transparence, l’obligation de rendre des comptes et la concurrence.