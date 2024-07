Examens de l'OCDE des politiques de l'investissement : Fédération de Russie 2008

En 2007, les flux d’investissements internationaux de la Russie ont atteint des niveaux record qui font de ce pays l’un des principaux destinataires et émetteurs d’IDE dans le monde. La Russie pourrait accroître sa capacité d’attirer les investissements internationaux en renforçant la concurrence bénéfique et en ouvrant de nouvelles perspectives d’investissement. L’adoption par les entreprises russes de pratiques commerciales internationales normalisées peut également améliorer la réputation et la de fiabilité de la Russie en tant que destinataire et émetteur d’IDE. L’étude de la politique d’investissement énergétique de la Russie réalisée à partir du Cadre d’action pour l’investissement de l’OCDE définit différentes mesures essentielles pour faire face aux besoins d’investissement considérables du pays dans le domaine de l’énergie et surmonter les difficultés inhérentes à ce secteur.