Examens de l'OCDE des politiques de l'investissement : Pérou 2008

En juillet 2008, le Pérou est devenu le 41ème pays à adhérer à la Déclaration de l'OCDE sur l'investissement international et les entreprises multinationales. Cet examen, entrepris dans le cadre du processus d’adhésion du Pérou à la Déclaration de l’OCDE avec la coopération des autorités péruviennes, montre que le pays a fait des progrès importants dans la mise en place d’un régime d’investissement ouvert et transparent comprenant un nombre limité de restrictions, ce qui a permis au Pérou de compter parmi les économies les plus ouvertes. Les initiatives récentes du gouvernement ont pour objectif de poursuivre la réduction des obstacles administratifs, de simplifier et rationaliser les incitations à l’investissement et de promouvoir le comportement responsable des entreprises.