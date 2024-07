Économie de la Léttonie en un coup d’œil

La guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine a entraîné une hausse des prix de l'énergie et des perturbations dans le commerce et les chaînes d'approvisionnement, ce qui a pesé sur la croissance économique. La convergence économique s'était déjà ralentie avant la pandémie, nécessitant une accélération des réformes structurelles. Les pressions croissantes sur les dépenses liées à la défense, à la sécurité intérieure, à la santé et à la pauvreté des personnes âgées doivent être traitées en augmentant l'efficacité des dépenses et les recettes fiscales, tandis que la charge fiscale devrait être transférée du travail vers l'emploi. La charge fiscale devrait être déplacée du travail vers d'autres impôts sur le revenu, la propriété et l'environnement. Il est essentiel de continuer à améliorer la capacité du secteur public, d'encourager l'investissement et l'innovation et de remédier aux pénuries de main-d'œuvre qualifiée pour augmenter le potentiel de croissance.

