Le coup d'oeil offre un résumé concis des tendances et perspectives économiques de l'Union européenne et de la Zone euro, en s'appuyant sur les rapports de l'OCDE Étude économique, Perspectives économiques, et Réforme des politiques économiques : Objectif croissance, qui fournissent des analyses approfondies des tendances économiques, des recommandations de politique suggérées, ainsi qu'une vue d'ensemble des développements de politique structurelle.