Économie de la Malaisie en un coup d’œil

Comme de nombreux autres pays, la Malaisie a été durement touchée par la pandémie de COVID-19 à partir du début de l’année 2020. La prudence dont elle avait fait preuve antérieurement en matière d’action publique lui a permis de réagir rapidement et énergiquement à la crise sanitaire et économique. Néanmoins, cette crise a révélé la nécessité pour la Malaisie de poursuivre les réformes afin de parvenir à une croissance plus inclusive et forte après la pandémie. Les travailleurs vulnérables ont été davantage affectés par la pandémie, et de nombreuses entreprises ont été appelées à utiliser des outils numériques, tels que le commerce électronique et le télétravail, pour la première fois. Dans les temps à venir, il sera primordial de renforcer la protection sociale pour améliorer le bien-être de la population malaisienne, notamment des travailleurs indépendants, et préparer le pays au vieillissement de la société. Il est crucial d’assouplir encore la réglementation pour renforcer le dynamisme des entreprises et retrouver une croissance vigoureuse. Il sera essentiel d’accélérer la transformation numérique pour que les entreprises malaisiennes puissent devenir plus productives après la pandémie. Parallèlement à la poursuite de son développement économique, la Malaisie doit se transformer en une économie plus verte.

