Économie de la Thaïlande en un coup d’œil

La Thaïlande a accompli des progrès économiques remarquables au cours des dernières décennies. La riposte énergique et rapide des pouvoirs publics a permis d’amortir les effets économiques et sociaux de la pandémie ainsi que de la hausse des prix de l’énergie et des produits alimentaires. Des mesures déterminées de soutien budgétaire ont permis d’éviter que l’économie n’entre en récession, mais la dette publique s’est alourdie et il conviendrait maintenant de poursuivre l’assainissement budgétaire progressif. L’augmentation des exigences sociales, le vieillissement démographique et la transition écologique ajouteront sans doute aux tensions sur les dépenses publiques et vont nécessiteront de trouver des recettes fiscales supplémentaires.

