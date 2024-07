Économie du Royaume-Uni en un coup d’œil

L’économie du Royaume-Uni s’est rétablie du choc du COVID-19 grâce aux mesures de soutien d’urgence prises pour protéger les emplois et les revenus et au déploiement rapide de la vaccination, mais elle ralentit actuellement sur fond de pénuries d’approvisionnement persistantes et de poussée de l'inflation. La politique budgétaire doit trouver l’équilibre entre, d’une part, un durcissement progressif de son orientation et, d’autre part, des aides temporaires bien ciblées en faveur des ménages vulnérables au renchérissement du coût de la vie, le soutien à la croissance et la prise en compte de besoins d’investissement de grande ampleur. Il est essentiel d’accélérer la transition vers la neutralité carbone pour renforcer la sécurité énergétique. Le Royaume-Uni s’est hissé aux premiers rangs du classement mondial pour ce qui est de la réduction de ses émissions de gaz à effet de serre, s’est doté d’un cadre institutionnel solide et a suscité une large adhésion de sa classe politique à l'objectif de ramener les émissions nettes à zéro à l’horizon 2050.

