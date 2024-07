Économie de la Croatie en un coup d’œil

La Croatie a bien surmonté la crise du COVID-19 et les chocs de prix consécutifs à la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine. Elle est parvenue à une croissance robuste de la production, à une augmentation de l'emploi et à une amélioration du bien-être, bien que l'inflation ait bondi. L'intégration dans l'espace euro et dans l'espace Schengen au début de 2023 témoigne des progrès accomplis et donne un nouvel élan à l'économie. Veiller à ce que la politique budgétaire soit anticyclique et que les prêts soutiennent les investissements productifs peut contribuer à contenir les pressions inflationnistes et à soutenir la croissance.

