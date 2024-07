Études économiques de l'OCDE : Croatie 2023 (version abrégée)

La Croatie a bien géré la crise du COVID-19 et les chocs sur les prix qui ont découlé de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. En dépit de la montée en flèche de l’inflation, le pays a enregistré une forte croissance de la production, une hausse de l’emploi et une amélioration du bien-être. Son intégration dans la zone euro et l’espace Schengen au début de 2023 témoigne des progrès accomplis et donne un coup de pouce supplémentaire à l’économie. La mise en œuvre d’une politique budgétaire contracyclique et l’octroi de prêts en faveur d’investissements productifs peuvent aider à maîtriser les tensions inflationnistes et à étayer la croissance. La Croatie doit poursuivre les réformes et les investissements ambitieux qu’elle a entrepris pour favoriser la convergence des revenus vers les niveaux de l’OCDE tout en se préparant à faire face au changement climatique. Alléger les contraintes réglementaires, rendre le système judiciaire plus réactif, parer aux risques de corruption et améliorer les résultats des entreprises publiques sont autant de mesures qui contribueraient à dynamiser l’environnement des entreprises en renforçant la croissance des entreprises à plus forte productivité. Par ailleurs, les pouvoirs publics pourraient mettre l’accent sur le renforcement des compétences des adultes, car cela permettrait aux employeurs de pourvoir des postes très qualifiés et favoriserait l’augmentation des revenus. Il est en outre possible de réduire les risques de pauvreté, d’accroître la productivité et d’aider le pays à s’adapter au vieillissement de sa population en renforçant la participation des jeunes adultes à la vie active, en encourageant les seniors à travailler jusqu’à l’âge de la retraite au taux plein, et en attirant les compétences nécessaires via l’immigration.

CHAPITRES THÉMATIQUES : AMÉLIORER L’ENVIRONNEMENT DES ENTREPRISES ; AMÉLIORER LA SITUATION DU MARCHÉ DU TRAVAIL