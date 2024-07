Économie de la Suisse en un coup d’œil

La Suisse a fait preuve de résilience face à la pandémie, aux turbulences géopolitiques et aux conséquences sur les marchés de l'énergie. Le chômage et l'inflation sont faibles et le niveau de vie est l'un des plus élevés de l'OCDE. Cette situation est renforcée par une économie de marché dynamique, une main-d'œuvre hautement qualifiée et des politiques macroéconomiques prudentes. Cependant, le ralentissement de la croissance et la persistance des pressions sur les prix présentent des défis.

