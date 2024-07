Économie du Pérou en un coup d’œil

Le cadre macroéconomique solide du Pérou a permis une croissance économique substantielle et une réduction de la pauvreté au cours des deux dernières décennies. Bien que l'économie ait rapidement rebondi après la pandémie grâce à un soutien politique fort, elle a révélé des faiblesses structurelles telles qu'un secteur informel important et des disparités régionales marquées dans l'accès aux services publics. Plus récemment, la croissance s'est ralentie et l'inflation reste élevée mais tend à diminuer. À l'avenir, les principaux défis à relever pour stimuler la productivité et l'investissement sont le renforcement de la concurrence, l'amélioration des réglementations, la diversification des exportations et le développement des infrastructures.

