Économie de l'Autriche en un coup d’œil

L’Autriche devrait surmonter le choc provoqué par le COVID-19 et ses séquelles économiques grâce à des mesures fortes de santé publique et de soutien à l’économie. Deux transformations structurelles majeures ouvrent des perspectives tout en soulevant des difficultés pour le pays : la transition vers une économie neutre en gaz à effet de serre et la généralisation de formes plus avancées de transformation numérique. De nouvelles entrées et sorties dans le secteur des entreprises, un redéploiement plus poussé des ressources en capital et en main-d’œuvre et une plus grande mobilité géographique des travailleurs appellent de nouvelles mesures destinées à renforcer la cohésion sociale en améliorant l’adaptation des compétences aux emplois, en renforçant la protection sociale des travailleurs indépendants, et en accélérant l’intégration sociale, économique et scolaire des personnes issues de l’immigration. Une meilleure exploitation du vivier de talents dont dispose l’Autriche, en particulier parmi les femmes, les seniors et les travailleurs immigrés, s’impose compte tenu du vieillissement de la société. Étant donné que le secteur public est déjà d’une ampleur considérable, que le niveau de la dette publique est élevé et que le vieillissement démographique pèse sur les finances publiques, des examens des dépenses du secteur public de haute qualité et un cadre de dépenses publiques à moyen terme renforcé contribueraient à une hiérarchisation des priorités et à une affectation efficace des ressources publiques.

À lire