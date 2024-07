Économie de la Pologne en un coup d’œil

Le PIB réel devrait croître de 0,4 % en 2023, car l'inflation élevée et la politique monétaire restrictive affaiblissent la demande intérieure. La croissance devrait se redresser à 2,6 % en 2024 et remonter à 2,9 % en 2025 grâce à la reprise de la consommation et à des investissements solides, soutenus par les fonds de relance et de résilience de l'UE. L'inflation globale a été divisée par deux en 2023, mais l'inflation de base diminue plus lentement en raison de la robustesse du marché du travail. L'inflation devrait atteindre 3,4 % d'ici à la fin de 2025. Une inflation persistante ou des dépenses budgétaires supplémentaires font peser des risques à la hausse sur l'inflation, tandis qu'une escalade de la guerre en Ukraine pourrait ralentir la croissance.

