Économie de la Chine en un coup d’œil

L'économie de la Chine s’est fortement redressée après la chute très marquée qui a suivi le déclenchement de la pandémie de COVID-19, et elle a retrouvé aujourd'hui la trajectoire de ralentissement progressif qui était le sien avant cette crise. Le mouvement de rééquilibrage de l’investissement vers la consommation, de l'activité manufacturière vers les services et de l’exode rural vers l’exode urbain, a été freiné par la pandémie, mais il doit reprendre si le pays veut pouvoir instaurer une croissance durable et inclusive. Sur fond de reprise tirée par l’investissement, l’efficience des investissements est restée faible, signe d’une mauvaise allocation persistante du capital. La dette des entreprises a retrouvé ses niveaux élevés d’avant la pandémie : les emprunts ont progressé, sous l’effet de facteurs liés à la crise ou existant de plus longue date, comme les garanties implicites dont bénéficient les entreprises publiques et autres entités du secteur public.

