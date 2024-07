Économie de Maurice en un coup d’œil

La croissance du PIB réel devrait s’établir à 5.5 % en 2024, puis à 4.5 % en 2025. Elle sera principalement tirée par une reprise vigoureuse du tourisme, de la construction et de l’investissement. La croissance de l’investissement devrait être stimulée par l’investissement direct étranger et l’investissement public, en particulier dans le secteur du logement. L’inflation a poursuivi son repli en 2023 et devrait s’établir dans la fourchette de 2 à 5 % retenue comme objectif par la Banque de Maurice d’ici à la fin de 2024, puis descendre encore à 4.2 % en 2025.

La politique budgétaire demeure expansionniste, les dépenses publiques n’ayant pas renoué avec les niveaux d’avant la pandémie de COVID, tandis que la croissance des recettes n’a pas tenu le rythme. L’assainissement des dépenses et la mobilisation de recettes supplémentaires sont nécessaires pour réduire la dette et créer une marge de manœuvre budgétaire. La politique monétaire devrait rester stable, avec un taux directeur maintenu à 4.5 %, étant donné que l’inflation devrait se situer dans la fourchette retenue comme objectif et que la croissance économique reste solide. L’accroissement du taux d’activité des femmes atténuerait les pénuries de main-d’œuvre, renforcerait la croissance et favoriserait l’inclusion.