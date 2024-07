Économie de la Norvège en un coup d’œil

L'économie norvégienne ralentit, l'inflation et la hausse des taux d'intérêt pesant sur la consommation et l'investissement. Le marché du travail est tendu et la croissance des salaires robuste, tandis que les pénuries de main-d'œuvre et l'inadéquation des emplois sont élevées et en augmentation. L'inflation est en baisse mais reste bien supérieure à l'objectif de 2 %. L'orientation budgétaire est expansionniste. Elle devrait devenir contractionniste pour soutenir la politique monétaire. Bien que la Norvège soit l'un des pays les plus productifs de l'OCDE, la croissance de la productivité a été faible au cours de la dernière décennie. Rendre les compétences plus pertinentes, notamment en renforçant l'enseignement et la formation professionnels, pourrait contribuer à accroître la productivité et à atténuer les tensions sur les marchés du travail.

