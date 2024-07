Économie de la Grèce en un coup d’œil

La Grèce s'est bien remise de la crise du COVID-19, générant une forte croissance de l'emploi. L'augmentation des investissements et des exportations, les mesures de soutien du gouvernement, la mise en œuvre du plan de relance et de résilience Grèce 2.0 et les réformes de la dernière décennie ont soutenu l'économie. Toutefois, les vents contraires liés à la flambée des prix de l'énergie et à l'incertitude suscitée par la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine ont ralenti la reprise. L'obtention et le maintien d'excédents budgétaires primaires modestes, un meilleur ciblage des mesures de soutien à l'énergie et le maintien des recettes publiques tout en élargissant l'assiette fiscale et en améliorant son efficacité amélioreront encore les perspectives de la Grèce d'obtenir une notation de la dette souveraine de niveau « investissement ». Le maintien de la dynamique des réformes, l'achèvement du rétablissement de la santé des banques et la poursuite des efforts visant à améliorer le climat des affaires peuvent garantir la poursuite d'une reprise durable à plus long terme. Cela permettrait également à la Grèce d'améliorer encore son niveau de vie tout en s'adaptant à un climat changeant et en parvenant à des émissions nettes nulles. Comme partout ailleurs, le changement climatique perturbe déjà les moyens de subsistance et le bien-être en Grèce. Une combinaison bien choisie de tarification du carbone, d'investissements dans les infrastructures publiques, d'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments et d'adoption de modes de transport à faibles émissions peut permettre de réduire les émissions de manière rentable, tout en améliorant la situation des citoyens grâce à une meilleure qualité de logement et à une plus grande mobilité. L'engagement de toutes les parties prenantes, le maintien d'un consensus et le soutien aux ménages vulnérables touchés par la transition vers l'économie verte contribueront à garantir la poursuite des progrès à long terme.