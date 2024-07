Études économiques de l'OCDE : Grèce 2020 (version abrégée)

L'économie de la Grèce a connu une croissance de près de 2 % pendant les trois années qui ont précédé la crise provoquée par le COVID-19. Les réformes structurelles, le niveau élevé des excédents budgétaires primaires et les mesures d’allègement de la dette avaient alimenté la reprise de l’économie grecque et contribué au rétablissement de la confiance. La pandémie de COVID-19 est venue brutalement interrompre la reprise, ajoutant de nouveaux défis à ceux auxquels le pays était déjà confronté et qui consistaient à améliorer l’inclusivité, la compétitivité et la croissance. La présente Étude propose un ensemble ambitieux de réformes visant à surmonter le choc provoqué par le COVID-19 tout en favorisant une croissance plus forte et plus inclusive. Aider les entreprises et les travailleurs à faire monter en gamme leurs activités et leurs compétences et à se tourner vers des secteurs ouvrant davantage de perspectives permettrait d'accélérer la reprise et de renforcer la résilience face à des chocs futurs. Stimuler la productivité et la croissance de l’investissement nécessitera de réduire les obstacles à la concurrence, d’accroître l’efficacité de l’administration publique et du système judiciaire, de simplifier les formalités administratives et d'accélérer le rétablissement du système bancaire. Renforcer les programmes actifs du marché du travail ainsi que les programmes d’enseignement et de formation, mieux accompagner les auxiliaires de soins et réduire le coin fiscal sur le travail, qui est élevé, sont autant de mesures qui permettraient de développer les perspectives d’emploi et d'améliorer l’inclusivité. En relevant la qualité de ses dépenses publiques et en améliorant l’efficacité de son système fiscal, la Grèce pourrait parvenir progressivement à renouer avec un solde budgétaire primaire excédentaire, à préserver sa crédibilité budgétaire durement acquise et à promouvoir une croissance inclusive.

THÉMATIQUE SPÉCIALE : Rajeunir le marché du travail de la Grèce pour générer des emplois plus nombreux et de meilleure qualité