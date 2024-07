Études économiques de l'OCDE : Grèce 2018 (version abrégée)

La reprise économique se confirme enfin en Grèce, au sortir d’une dépression sans précédent. Le PIB est reparti après avoir reculé d’un quart entre 2008 et 2016. Au cours des deux dernières années, les réformes ont été accélérées et amplifiées. Les déséquilibres des finances publiques et de la balance des paiements courants se sont inversés, grâce à un vaste effort d’ajustement budgétaire qui a eu pour effet de renforcer la crédibilité du budget et d’atténuer les incertitudes. Les exportations tirent la reprise en profitant des gains de compétitivité engrangés grâce aux réformes du marché du travail. Des emplois se créent et les taux de transitions dans l’emploi remontent, soutenant ainsi le revenu des ménages et améliorant le taux d’activité féminine.