Études économiques de l'OCDE : Grèce 2005

L'édition 2005 de l'Étude économique consacrée périodiquement par l'OCDE à la Grèce porte sur deux enjeux clés de la politique économique : la nécessité d'un assainissement budgétaire durable et le comblement de l'écart de revenu avec l'Union européenne (UE). Après un examen des principales tendances économiques, l'étude traite de manière plus approfondie du défi budgétaire, puis de la nécessité de renforcer la productivité et le taux d'activité. Le thème spécial de cette édition porte sur l'impact économique des migrations en Grèce.