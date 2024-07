Études économiques de l'OCDE : Grèce 2023 (version abrégée)

L’économie grecque a rebondi après la crise liée au COVID-19, ce qui s’est traduit par une croissance vigoureuse de l’emploi. Les mesures d’aide prises par les pouvoirs publics, la mise en œuvre du plan pour la reprise et la résilience baptisé « Grèce 2.0 » et les réformes de la décennie antérieure ont soutenu l’activité économique. Néanmoins, les vents contraires résultant de la flambée des prix de l’énergie et de l’incertitude consécutives à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine ont ralenti la reprise. Renouer avec un excédent budgétaire, mieux cibler les aides énergétiques et préserver les recettes publiques, tout en élargissant la base d’imposition et en améliorant l’efficience du système fiscal, contribueront à entretenir la reprise et à étayer les perspectives de la Grèce d’obtenir un reclassement de sa dette souveraine dans la catégorie « investissement ». En poursuivant les réformes, en s’attachant en priorité à assainir les banques et en remédiant aux obstacles qui limitent de longue date l’investissement privé, les pouvoirs publics peuvent contribuer à prolonger cette dynamique à long terme. Cela aiderait également la Grèce à prendre sa part des efforts déployés face au changement climatique, en ramenant à zéro ses émissions nettes de gaz à effet de serre (GES), tout en améliorant le niveau de vie de la population. Le changement climatique a déjà des effets perturbateurs sur les moyens de subsistance et le bien-être des Grecs. Une combinaison judicieuse de tarification du carbone, d’investissements publics en infrastructure, d’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments et de renforcement des modes de transport à faibles émissions peut permettre de réduire les émissions de GES de manière économiquement efficiente, tout en améliorant la qualité des logements et la mobilité, donc les conditions de vie en Grèce. Associer l’ensemble des parties prenantes, faire émerger un consensus et soutenir les ménages vulnérables affectés par la transition vers une économie verte contribueront à garantir la poursuite des progrès accomplis sur le long terme.

THÈME SPÉCIAL : LA TRANSITION VERS UNE ÉCONOMIE VERTE