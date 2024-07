Économie des Pays-Bas en un coup d’œil

L'économie néerlandaise a rapidement retrouvé sa trajectoire de croissance prépandémique, mais la hausse rapide de l'inflation a perturbé la croissance, amplifiant les défis existants, tels que l'urgence de la transition vers le zéro net, les pressions fiscales liées au vieillissement et les pénuries de main-d'œuvre omniprésentes. Des investissements importants dans les infrastructures et les technologies à faible émission de carbone sont nécessaires pour réduire la dépendance à l'égard des combustibles fossiles et l'exposition aux fluctuations des prix mondiaux de l'énergie.

