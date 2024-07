Économie du Portugal en un coup d’œil

L'économie portugaise s'est fortement redressée après la crise du COVID-19. Bien que l'inflation élevée et la faiblesse de la conjoncture mondiale aient ralenti la croissance en 2022, un soutien budgétaire renouvelé a permis d'en atténuer l'impact. La dette publique par rapport au PIB est tombée en dessous de son niveau de 2019, mais le vieillissement rapide de la population et les importants besoins d'investissement augmentent les pressions budgétaires. La croissance potentielle et les gains de productivité ont diminué et des pénuries de compétences sont apparues. La mise en œuvre de l'ambitieux plan de relance et de résilience et la garantie de la viabilité budgétaire grâce à des dépenses plus efficaces et à un cadre budgétaire renforcé sont essentielles à une reprise durable.

À lire

