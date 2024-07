Économie de la Belgique en un coup d’œil

Le redressement économique de la Belgique après la pandémie de COVID-19 a été robuste, grâce aux aides massives de l’État. Cependant, le nouveau choc provoqué par la guerre en Ukraine pousse l’inflation à la hausse et aggrave les pénuries du côté de l’offre et sur le marché du travail, soulignant l’importance de mesures destinées à stimuler la résilience de l’économie belge. Pour relever les défis de la viabilité budgétaire à moyen terme, il convient de limiter les possibilités de sortie anticipée du marché du travail, d’accroître l’efficience des dépenses publiques, en particulier en procédant à des examens des dépenses, et de renforcer la coordination des politiques budgétaires entre les différents niveaux de gouvernement de façon à dégager des marges d’investissement public.

