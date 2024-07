Économie de l'Australie en un coup d’œil

L'économie australienne est repartie de manière dynamique à la suite de la pandémie. Cependant, l'inflation a augmenté et des pressions fiscales se profilent à l'horizon en raison du vieillissement de la population et du changement climatique. La politique monétaire doit rester restrictive jusqu'à ce que l'inflation sous-jacente soit clairement en passe d'atteindre l'objectif de la banque centrale, tandis que les réserves budgétaires doivent être reconstituées en réduisant les exonérations fiscales et en améliorant l'efficacité des dépenses publiques dans des domaines tels que la santé. À moyen terme, pour parvenir à une croissance économique inclusive et durable, il est nécessaire de continuer à mettre l'accent sur des objectifs sociaux clés tels que la réduction des inégalités entre les hommes et les femmes et la réalisation de la transition climatique.

