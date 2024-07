Économie de la Hongrie en un coup d’œil

Après une forte reprise fondée sur la demande à la suite de la pandémie de COVID-19, l'activité économique s'est ralentie dans un contexte d'inflation élevée. La croissance a redémarré à la mi-2023 et l'inflation recule, mais les politiques budgétaires et monétaires doivent travailler main dans la main pour lutter contre les pressions inflationnistes qui subsistent et recréer une marge de manœuvre budgétaire pour financer les besoins futurs en matière de dépenses. La croissance de la productivité s'est ralentie depuis le milieu des années 2000 et des réformes structurelles facilitant l'entrée et la sortie de nouvelles entreprises ainsi qu'une plus grande utilisation des outils numériques sont nécessaires.

CHAPITRE SPÉCIAL : LA TRANSITION VERTE

