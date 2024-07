Économie de la Lituanie en un coup d’œil

L’économie lituanienne, après avoir réussi à sortir de la crise liée au COVID-19, a connu une croissance rapide jusqu’au début de 2022, soutenue par la hausse des exportations et l’intégration rapide dans les chaînes de valeur mondiales. Cependant, du fait de la poursuite de l’agression de l’Ukraine par la Russie et de la généralisation de ses conséquences, les perspectives se sont assombries. La croissance a ralenti et l’inflation est aujourd'hui parmi les plus fortes de la zone euro, poussée par les prix élevés de l’énergie et des produits alimentaires. En matière d’énergie, le pays a rompu toutes ses relations avec la Russie, se tournant à la place vers d'autres pays pour ses importations. Le gouvernement aide les réfugiés ukrainiens arrivés en grand nombre et soutient les ménages et les entreprises qui doivent affronter la crise énergétique. Le chômage structurel et l’inadéquation entre l’offre et la demande de compétences restent élevés, et la pauvreté ne recule que lentement.

