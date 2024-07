Économie de la Suède en un coup d’œil

Après avoir enregistré des résultats relativement vigoureux pendant et après la pandémie, les perspectives de croissance à court terme sont faibles. L'inflation, élevée, a érodé les salaires réels, et le durcissement de la politique monétaire a entraîné une hausse des coûts d’emprunt et une correction des prix des logements. Les politiques macroéconomiques devraient viser à ce que l’inflation élevée ne perdure pas. Une meilleure adéquation entre l’offre de compétences et la demande de main-d’œuvre, un assouplissement de l’encadrement des loyers et une meilleure intégration des catégories défavorisées sur le marché du travail sont autant de mesures qui pourraient stimuler davantage l’emploi et jeter les bases d'une reprise inclusive.

