Économie du Japon en un coup d’œil

Le Japon a bien surmonté le double choc de la pandémie et de la crise énergétique. Toutefois, les vents contraires importants liés à la faible croissance mondiale, aux tensions géopolitiques et à l'inflation élevée soulignent l'importance d'améliorer la résistance de l'économie japonaise aux chocs. Dans un contexte d'inflation, qui a dépassé l'objectif, et de pressions exercées par des politiques monétaires divergentes par rapport à celles de nos pairs, les ajustements des paramètres de la politique monétaire ont commencé. Compte tenu de l'importance de la dette publique, il est essentiel d'assainir les finances publiques pour reconstituer les réserves budgétaires, en s'appuyant sur un cadre budgétaire crédible à moyen terme pour placer le ratio dette/PIB sur une trajectoire clairement descendante.

Documents