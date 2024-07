Économie de l'Afrique du Sud en un coup d’œil

La crise provoquée par le COVID-19 a affaibli une économie sud-africaine fragilisée par une décennie de croissance en berne, avec un PIB par habitant qui était déjà inférieur en 2019 à celui de 2008. Le taux de chômage reste élevé, à quelque 35 %, et le chômage des jeunes est même supérieur à 50 %. Parallèlement, les tensions sur les dépenses augmentent puisqu'il faut combler des déficits de financement dans la santé, les infrastructures et l’enseignement supérieur. Pour financer ces besoins tout en replaçant les finances publiques sur une trajectoire plus durable, clé du rétablissement de la confiance, il faudrait améliorer l’efficience des dépenses publiques et dans le même temps accroître les recettes fiscales des administrations publiques.

