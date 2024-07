Économie de l'Italie en un coup d’œil

L'Italie a bien surmonté les crises récentes. Une politique budgétaire rigoureuse, une compétitivité accrue et une meilleure santé du secteur bancaire ont soutenu la croissance ces dernières années. Mais la dette publique est élevée et les pressions sur les dépenses augmentent en raison du vieillissement de la population, de la hausse des taux d'intérêt et des transitions verte et numérique. Un assainissement budgétaire régulier est nécessaire sur plusieurs années pour ramener la dette sur une trajectoire plus prudente. La croissance des dépenses doit être contenue, mais les investissements publics dans le plan national de relance et de résilience doivent être protégés afin de minimiser les effets négatifs sur la croissance.

CHAPITRE THEMATIQUE SPÉCIAL : Réussir la transition énergétique et climatique