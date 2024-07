Économie des États-Unis en un coup d’œil

L'économie américaine a continué à se développer à un rythme soutenu et les pressions sur les prix se sont quelque peu relâchées. Toutefois, un déficit budgétaire soutenu a contribué à porter la dette publique en pourcentage du PIB à son niveau le plus élevé depuis la Seconde Guerre mondiale, avec la perspective d'une nouvelle augmentation substantielle au cours des prochaines décennies en raison du vieillissement de la population. Pour remettre les finances publiques sur une trajectoire plus viable, il convient de procéder à un ajustement budgétaire pluriannuel permettant de réaliser des économies sur les retraites et les soins de santé et d'augmenter la fiscalité, y compris sur les revenus du capital. Un processus budgétaire fédéral plus orienté vers le moyen terme et moins compliqué permettrait d'y parvenir. Dans le même temps, la croissance économique bénéficierait de réformes visant à améliorer la productivité et à promouvoir la concurrence, notamment en maintenant l'ouverture du commerce international et en renforçant les compétences pertinentes de la main-d'œuvre. Les efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre se sont accélérés, mais d'autres mesures politiques seront nécessaires pour atteindre les objectifs de réduction des émissions. Les options politiques comprennent un ensemble de mesures de tarification du carbone, de taxes et de politiques sectorielles. À mesure que la transition climatique progresse, des mesures supplémentaires seront nécessaires pour aider les travailleurs déplacés des industries des combustibles fossiles et pour l'adaptation au climat.

CHAPITRE THEMATHIQUE: GÉRER LES PRESSIONS FISCALES AUX ÉTATS-UNIS

